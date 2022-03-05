Москва, , 14:45 — REGNUM Провести всенародную акцию поддержки президента РФ Владимира Путина и российских военных, задействованных в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, предложил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Монумент Победы на Поклонной горе Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

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«Давайте проведём большой всенародный концерт в Парке Победы, покажем всему миру, что на нашей стороне десятки миллионов людей, мы готовы открыто заявить о своей позиции», — заявил Толстой.

Беспрецедентное давление идёт на молодёжь внутри страны, отметил парламентарий.

«Это закон войны — если ты не со своей армией, то ты на стороне армии противника. Поэтому такие огромные усилия направлены на промывание мозгов подросткам в соцсетях. Нужно объяснять им, что все эти современные атрибуты комфорта и курс доллара рано или поздно вернутся. Но сейчас важнее будущее нашей страны и её безопасность. Есть вещи, которые нельзя ставить на одни весы со смартфонами и магазинами табуреток», — подчеркнул парламентарий.