Москва, , 08:29 — REGNUM Решение приостановить с 7 марта все свои полеты из России за рубеж приняли авиакомпания Nordwind Airlines и ее партнер PegasFly, сообщается на сайте перевозчика.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такой шаг в организации объяснили «возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть стоимость билетов или перенести вылет на другое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта о временной приостановке полетов за рубеж с 8 марта объявила российская авиакомпания Azur Air в рамках рекомендации, выпущенной Росавиацией.

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