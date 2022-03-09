Токио, , 08:43 — REGNUM В вопросе о введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины Япония планирует сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с партнёрами по «Группе семи» (G7). Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

Япония Fullhdoboi.ru

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«Мы хотели бы надлежащим образом изучить меры, которые считаются эффективными, в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь со странами G7», — цитирует ТАСС Мацуно.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он добавил, что в Вашингтоне понимают то, что союзники Вашингтона в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

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Комментируя это решение властей США, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что Евросоюз не намерен вводить заперт на импорт энергоносителей из Российской Федерации.

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