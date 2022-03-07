Батайск, Ростовская область, , 09:36 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко поздравил женщин Донбасса с Международным женским днём, вручив в преддверии праздника цветы и подарки. Он посетил пункт временного размещения в Батайске.

Цветы Donland.ru

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«Я надеюсь, что прибыв к нам на Дон, вы почувствовали самое сердечное, самое доброе к вам отношение, самые добрые чувства. Сегодня мы переживаем очень сложный момент в истории наших народов, но совершенно точно, что мы все это преодолеем, потому что наши глубинные отношения не могут быть попраны», — отметил Ищенко.

Спикер донского парламента пожелал не терять надежду и верить в скорое возрождение Донбасса.

«Мы благодарны за то, что вы дали нам жизнь, за то, что согреваете нас теплом. Ваши мужчины остались там. Кто-то воюет, кто-то занимается хозяйственными вопросами. Но жизнь продолжается, и вы должны жить для своих детей, для своих внуков», — сказал он.