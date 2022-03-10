Москва, , 10:03 — REGNUM Ввести уголовное наказание для завышающих цены предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

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«Те, которые разгоняют истерику, которые порождают цепную реакцию, панику среди граждан, они являются экономическими диверсантами. И за диверсию в таких условиях необходимо предусмотреть дополнительные инструменты и механизмы наказания», — заявил Нилов.

По его убеждению, «таких надо жесткое наказывать — вплоть до уголовного преследования».