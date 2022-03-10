Москва, , 15:21 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая заявила о приостановке работы своих заведений в России, можно заменить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ресторан самообслуживания Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По его словам, сделать это можно в Москве можно «спокойно» в течение полугода, максимум, года.

«Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — указал мэр российской столицы.

Собянин пообещал, что чиновники попросят устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в закрывающихся McDonald's.

«Мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald’s. Так будем поступать и с другими направлениями, и с другими такого рода предприятиями, которые пытаются приостановить свою деятельность и закрыть [рестораны]», — добавил Собянин, отметив, что по этому направлению мэрия работает вместе с правительством России.

По его словам, для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», власти столицы решили выделить 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

«Вы знаете на два месяца остановилась работа McDonald's. В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald's, конечно, это неприятно, — сказал Собянин. — Но надо иметь ввиду, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания […] это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние 5−7-8 лет, и это сеть мирового уровня».

Читайте также: Сотрудники «Макдоналдса» гадают о сроках приостановки работы сети в России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор корпорации Крис Кемпчински заявил, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания, в которых трудятся 62 тысячи человек.

Подчёркивается, что McDonald's решил временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В компании отметили, что понимают, какое влияние это окажет на российских коллег и партнёров. В этой связи подчеркивается, что для всех сотрудников McDonald's в России будет сохранена заработная плата.

Читайте ранее в этом сюжете: «Макдоналдс» в Петербурге не справился с наплывом «прощающихся»