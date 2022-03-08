Таллин, , 10:22 — REGNUM В отношении порядка 90 000 граждан России, живущих на постоянной основе в Эстонии, никто никаких ограничений вводить не собирается. Об этом министр госуправления Яак Ааб заявил в интервью гостелевидению страны ETV.

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Он также заявил, что идеи некоторых политиков о лишении российских граждан видов на жительство правящей коалицией не поддерживаются:

«Уверяю, никаких изменений в законах и правилах насчет граждан Российской Федерации, живущих на постоянной основе в Эстонии, не принято и не будет принято. Никаких изменений не будет и в отношении российских граждан со временным видом на жительство».

По словам министра, для всех жителей страны, несмотря на гражданство и национальность, законы едины: «Я знаю, что сейчас очень эмоциональное время, люди ищут информацию везде, поэтому у меня убедительная просьба ко всем — следите за официальными каналами информации. Не надо верить всему, что пишут в социальных сетях».

Он добавил, что россияне с временным видом на жительство смогут в дальнейшем спокойно продлевать сроки пребывания в стране на прежних условиях.