Брюссель, , 16:16 — REGNUM Российские бизнесмены и члены Совфеда внесены ЕС в новый санкционный список, сообщается в распространённом 9 марта заявлении Европейской комиссии. В общей сложности согласовано 160 персон, внесённых в чёрный список.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, под санкции, которые вступают в силу сегодня, 9 марта, подпадают 14 российских бизнесменов и членов их семей. Кроме того, в чёрный список внесены 146 членов Совфеда.

ЕК объясняет это решение тем, что включённые в список люди якобы приняли участие в подрыве украинского суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, «наказаны» члены Совфеда, которые ратифицировали соглашение о Дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Кроме того, под новые европейские санкции подпадает Российский морской регистр судоходства. ЕС вводит ограничения на экспорт в Россию навигационных и морских радиокоммуникационных технологий.

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