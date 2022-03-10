Кемерово, 10 марта 2022, 06:27 — REGNUM На сайте правительства Кемеровской области опубликовано распоряжение о создании штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения. Его возглавил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
По мнению властей, создание штаба поможет наладить работу экономики в сложный период санкционного давления и защитить жителей региона от связанных с ним рисков.
Отмечается, что заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.