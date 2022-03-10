Москва, , 10:48 — REGNUM Совет Европы из важнейшей международной площадки для равноправного диалога давно превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Пётр Толстой Duma.gov.ru

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«Ни о каком диалоге речь здесь не идёт. Прибавьте к этому навязывание ЛГБТ-ценностей, попытки разрушения института семьи на межгосударственном уровне. Россия никак не вписывается в их картину мира, мы никогда не примем западные ценности. Пусть варятся в собственном соку. Без нас», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Совет Европы игнорировал призывы к диалогу, слово давали лишь истеричному русофобскому меньшинству мосек, пытавшихся укусить Россию побольнее, припомнил парламентарий.

«Разбудили Россию. Спасибо. Теперь мы сами наведём порядок там, где считаем нужным. Моськам просьба не путаться под ногами», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия приняла решение не участвовать в Совете Европы.

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