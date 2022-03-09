Брюссель, , 16:49 — REGNUM Неформальный саммит ЕС, который состоится в Париже, будет посвящён антироссийским санкциям и гипотетическому членству Украины в Евросоюзе. Об этом сообщил 9 марта журналистам высокопоставленный европейский представитель.

Саммит ЕС

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Предполагается, что будут обсуждаться предлагаемые в ЕС дополнительные санкции против России. Также будет поднят вопрос отрицательного влияния этих санкций на ЕС.

Также важной темой саммита станет членство Украины в ЕС. Этот вопрос оказался на повестке дня в связи с официальным запросом украинского руководства о вступлении в ЕС на фоне спецоперации ВС РФ по демилитаризаци Украины.

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