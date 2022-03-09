Ульяновск, , 08:37 — REGNUM В Ульяновской области в условиях санкционного давления особое внимание будет уделяться предприятиям, которые «готовы заниматься импортозамещением». И примут «новые стабилизационные меры» для поддержки предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты. Об этом на своей странице в телеграм-канале заявил губернатор Алексей Русских по итогам работы регионального штаба.

Восточный экспресс для российского бизнеса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Руководитель региона, комментируя введение санкций в отношении России, сообщил, что «поставил задачу быть на связи со всеми предприятиями» Ульяновской области и «знать все проблемы, с которыми сейчас они сталкиваются», чтобы оперативно выработать соответствующие антикризисные меры.

«Мы сейчас будем смотреть в сторону внутренних капиталовложений и обращать особое внимание на предприятия, которые готовы заниматься импортозамещением. Сигналы от партнёров о готовности к импортозамещению уже поступают, будем работать с ними», — заявил Алексей Русских.

Что касается инвестиционных проектов, то губернатор заверил, что власти сохранят взятые на себя обязательства, готовы «максимально помогать» в их дальнейшей реализации:

«Примем новые стабилизационные меры».

Читайте также: В Ульяновске созданы штабы для поддержки бизнеса в условиях санкций

Русских также добавил, что Ульяновская область планирует воспользоваться правом по переносу срока уплаты налогов по специальным режимам и местных налогов — соответствующий законопроект готовится на региональном уровне. Также ульяновские власти направят ходатайство о приостановке начисления пеней для малого и среднего бизнеса за просрочку налоговых платежей.

Ранее губернатор Алексей Русских заявлял, что санкции затронут ключевые сферы, в том числе высокотехнологические производства, инвестиционную и экспортную деятельность. По его словам, в условиях санкционного давления в приоритете останутся вопросы своевременной выплаты зарплаты, оказании социальной и медицинской помощи. В основе данных гарантий — стабильная работа системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформированы 11 штабов по наиболее значимым направлениям жизнедеятельности, в их числе — финансы, инвестиции, промышленность, потребительский рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновские власти определились с главными задачами в условиях санкций