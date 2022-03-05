Подгорица, , 21:56 — REGNUM Агентство гражданской авиации Черногории 4 марта приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Птицы в небе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, это решение с некоторой задержкой последовало за аналогичными шагами ЕС, США и Канады. Эти меры приурочены к военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Напомним, Сербия и Босния и Герцеговина оставили свое воздушное пространство открытым для российских самолетов. На высоте более 4400 метров контроль за воздушным пространством Черногории осуществляет Сербия.

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