Москва, , 12:07 — REGNUM Основные мировые производители инсулина намерены продолжить свою работу и поставки на российском рынке. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», — указали в федеральном ведомстве.

В министерстве также уточнили, что производство и ввод в гражданский оборот отечественного инсулина идёт по плану, сообщает РИА Новости.

Добавим, что, по данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как Новорапид, Фиасп, Хумалог на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объёму их поставок в Россию в 2021 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая компания Санофи заявила, что в свете последних событий продолжает работу в России и делает всё возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов. Отмечается, что производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, продолжает работать в плановом режиме. Санофи также продолжает взаимодействие со специалистами здравоохранения с целью совершенствования медицинской практики.

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