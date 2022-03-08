Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Компания из США Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, решила приостановить свою деятельность в России на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба компании.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы решили приостановить всю коммерческую активность в России, в том числе мы закрываем все наши магазины и торговые точки наших брендов, а также поставки для любого из наших ретейлеров в России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что всем сотрудникам компании из России предоставят компенсацию и окажут поддержку.

При этом Estee Lauder также принадлежат порядка 30 брэндов, включая MAC Cosmetics и Clinique.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответные шаги Вашингтона могут последовать в случае, если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции.