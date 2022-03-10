Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Повышение цен в США, инфляция связаны с действиями России на Украине, заявил 10 марта американский президент Джо Байден в своём письменном обращении к согражданам.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя отчёт американского минтруда о рекордных в США темпах инфляции, Байден сказал, что кошельки жителей страны истощает повышение цен, возникшее якобы из-за президента России Владимира Путина.

Он добавил, что предупреждал сограждан: санкции против России будут иметь свои последствия и для США. Но виновата во всём, тем не менее, Москва. И именно российское руководство серьёзно страдает от санкций, так что США должны потерпеть, добавил Байден.

Напомним, США ввели новые антироссийские санкции, «отвечая» таким образом на российскую спецоперацию, которую военные ВС РФ проводят в помощь Донбассу и с целью уничтожить нацизм на Украине.

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