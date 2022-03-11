11 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Даниил Драгов, , 22:59 — REGNUM Банк России предпринял ряд эффективных мер по сдерживанию девальвации национальной валюты. Успех сдерживают западные санкции, направленные на заморозку российских активов. Об этом следовало позаботиться загодя. Возможно, накануне спецоперации соответствующие меры не были предприняты, чтобы обеспечить её внезапность.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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По факту девальвация российского рубля стимулирует экспорт. К ослаблению национальной валюты часто прибегают правительства разных стран, чтобы сделать свои товары и услуги интереснее для внешних рынков. Другое дело, что широким массам населения и ориентированным на внутренний рынок надо как-то объяснять целесообразность такой меры. Естественно, среднестатистический российский обыватель, как и обыватель любой страны, не согласен со снижением покупательской способности национальной валюты — он же не в евро и не в долларах получает зарплату. Однако правительство РФ сейчас располагает железным алиби — во всём виноваты внешние факторы, и это никто даже не пытается оспаривать. Центробанк действительно ограничен в манёвре, это правда.

Эффективным было удвоение ставки рефинансирования, завышение курса продажи, другие обычные в подобных обстоятельствах меры. При этом весьма либерально Банк России подошёл к инвалютным вкладам.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В то же время Евросоюз в лице своих официальных представителей заявляет об исчерпанности санкционных мер. Всё, что они могли безболезненно применить к России — они применили, включая самоубийственную авантюру с отключением российских банков от системы SWIFT.

Россия подготовилась и к отключению от SWIFT, и к блокировке Visa и Mastercard. Не блестяще, но подготовилась. Российская платёжная система «Мир» продемонстрировала успешную работу в нынешних условиях. Жаль, что китайская UnionPay оказалась востребованной российскими банками только сейчас.

Головной офис Национальной системы платёжных кар в Москве Alexander V. Solomin

Сейчас важны не столько монетарные, на мой взгляд, сколько рациональные и, если угодно, психологические методы в ликвидации паники — и на валютном, и на фондовом рынках.

Предприятия работают, экспорт идёт и диверсификация его успешна, спрос на внешних рынках высокий, привлекательность российского предложения очевидна. Всё способствует решению проблем монетизации российской экономики, компенсации валютной выручки от продаж на других рынках. Впрочем, судя по заявлениям лидеров ЕС, и там не готовы отказаться от российских товаров, в том числе нефти и газа. Китай готов своим спросом компенсировать сокращения продаж на европейских рынках. В целом «адские санкции», которыми Россию так долго пугали, оказались не такими уж страшными. Хотя и болезненными, следует признать.

Паника на российском рынке стимулировала потребительский спрос. Кратно вырос оборот, складские запасы находят прекрасный сбыт и сейчас, на мой взгляд, самое время извлекать выгоды из ослабления рубля и новых возможностей не только для экспортёров.