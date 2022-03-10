Копенгаген, , 06:09 — REGNUM Производство и продажу продукции под своим флагманским брендом на территории России приостанавливает датский производитель пива Carlsberg. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба компании.

Пиво Lentaregion.ru

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Уточняется, что будут прекращены производство и продажа ведущего бренда пивоваренной компании Carlsberg. При этом заводы по производству пива «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, этот шаг был сделан с целью поддержки сотрудников компании и их семей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одна из ведущих пивоваренных компаний мира е Carlsberg сообщила об остановке инвестиций в Россию и остановила экспортные отгрузки в адрес российской пивоваренной компании «Балтика», дочернего филиала Carlsberg.

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