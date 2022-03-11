Москва, , 10:36 — REGNUM В Минкультуры РФ не намерены ограничивать подведомственные учреждения в вопросе взаимодействия с коллегами из других государств в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Минкультуры России не распространяет среди подведомственных организаций рекомендаций по ограничению сотрудничества с зарубежными странами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве также выразили надежду на возобновление перекрестного Года музеев с Италией.

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