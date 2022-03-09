Москва, 9 марта 2022, 08:24 — REGNUM Высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.
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Он подчеркнул, что у Москвы есть партнёры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент США Джо Байден заявил о договорённости стран G7 ограничить возможности России в сфере высоких технологий. Он также добавил, что США разработали санкции, которые призваны оказать долгосрочное воздействие на российскую экономику и минимальным образом сказаться на экономике Соединённых Штатов и их союзников.
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Напомним, 25 февраля Intel сообщил своим российским партнёрам, что разрывает все контракты и прекращает все поставки, а в течение недели — закроет свое представительство в России. Тогда же TSMC сообщила, что прекращает сотрудничество с российскими компаниями. 5 марта американский разработчик программного обеспечения компания Adobe принял решение незамедлительно прекратить продажу своих товаров и услуг в России.
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