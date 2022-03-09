Москва, , 08:24 — REGNUM Высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

Вычислительная техника Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Он подчеркнул, что у Москвы есть партнёры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве.

«Россия обладает мощным, признанным в мире научно-техническим потенциалом. Соответствующим отраслям не придётся развиваться в изоляции — у нас были, есть и остаются партнёры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики», — пояснил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент США Джо Байден заявил о договорённости стран G7 ограничить возможности России в сфере высоких технологий. Он также добавил, что США разработали санкции, которые призваны оказать долгосрочное воздействие на российскую экономику и минимальным образом сказаться на экономике Соединённых Штатов и их союзников.

Читайте также: Байден объявил о новых санкциях против России

Напомним, 25 февраля Intel сообщил своим российским партнёрам, что разрывает все контракты и прекращает все поставки, а в течение недели — закроет свое представительство в России. Тогда же TSMC сообщила, что прекращает сотрудничество с российскими компаниями. 5 марта американский разработчик программного обеспечения компания Adobe принял решение незамедлительно прекратить продажу своих товаров и услуг в России.

Ранее по теме: Adobe прекратила продажу товаров и услуг в России