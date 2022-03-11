Москва, , 12:28 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, устанавливающий на 2022 год специальное регулирование отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Госдума

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Так, с 1% до 5% голосующих акций общества повышается порог участия в капитале акционерного общества, предоставляющий право на получение документов акционерного общества, право на оспаривание в суде сделок общества, в том числе по основанию их крупности, право на оспаривание в суде действий общества или члена его совета директоров.

Российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, в том числе запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты вступления в силу настоящего рассматриваемого закона. В исключительных случаях перечисления в адрес иностранных перестаховщиков, страховых брокеров из недружественных стран возможны на основании разрешения, выдаваемого Центральным банком.

Совет директоров Банка России наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования, при том, что соответствующая информация в любом случае должна будет направляться в Банк России в установленном порядке.

Расширяются возможности для покупки золота. Осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту, в частности, за доллары смогут уполномоченные банки.

Кроме того, уточняется режим реализации института «кредитных каникул, а также режим обратного выкупа акций самим акционерным обществом, определенный в ранее принятом законопроекте, в части исключения условий для реализации права на обратный выкуп.

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