Рим, , 22:51 — REGNUM Большинство граждан Италии поддерживают спортивные и «культурные» санкции против России, таковы итоги опроса SWG, опубликованные в среду, 9 марта.

Валерий Гергиев Meloman.ru

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В частности, решение ряда медиакомпаний (Netflix, Disney и др.) приостановить работу в России одобряют 68% граждан, в том числе 49% — одобряют полностью, против — 17%.

Изгнание российской команды с Параолимпиады 59% респондентов, 45% из них — одобрили полностью, 21% выступили против, 20% считают эту меру неизбежной.

Решение театра Ла Скала разорвать контракт с Валерием Гергиевым за его отказ отмежеваться от политики властей России одобрили 58% респондентов, в том числе 43% — одобрили полностью, против выступили 26%.