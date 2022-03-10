Лондон, , 01:11 — REGNUM Великобритания намерена ввести новые пакеты санкций против России для нанесения максимального экономического ущерба. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

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«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении РФ, чтобы вызвать максимальный экономический эффект», — заявил он.

Также Джонсон пообещал Зеленскому предоставить больше оружия для вооружения украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские власти пообещали выделить дополнительные $100 млн киевским властям для поддержки экономики. При этом Киев намерен направить средства якобы на выплату зарплат бюджетникам и пенсий.