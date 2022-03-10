10 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 03:08 — REGNUM Руководство американских ресторанов быстрого питания McDonald's приняло решение о приостановке работы в России. После долгих лет освоения российского рынка такие компании, как Starbucks, PepsiCo и Coca-Cola также заявили, что временно закроют свои представительства в России или прекратят продажу продукции.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Отлично! Это означает больше здоровой пищи для россиян. От этого пострадает конечно же, только Мак Дональдс», — отмечает @maheshs97394123.

Студент из Англии: «Мне уже понравилась русская кухня» Светлана Иванова © ИА REGNUM

«Никто из вас не думает о тысячах работников, которые теперь останутся без работы, и из-за экономической ситуации они не скоро найдут работу. Это не просто бургеры, их кафе пользовались популярностью, а летом в качестве лакомства предлагали мягкую еду», — переживает @Langs_Galore.

«Значит… они хотят, чтобы они были здоровее?! Полагаю, в наши дни это наказание», — размышляет @DoDiDA 1 .

«Я думала, что их бизнес принадлежит независимым владельцам, франшизы? А что если они поставляют продукты местного производства?» — спрашивает @Mrbandot1.

«Все еще жду, когда они уйдут из Саудовской Аравии и Израиля… но последовательность и ценности не являются частью многонациональных компаний», — подчеркивает@Ghassan35384735.

«Справедливости ради напомню, что McDonald's закрылся «временно», что в переводе на простой язык означает, что как только у овец появится что-то новое и блестящее для блеяния, все эти корпорации спокойно откроются, чтобы продолжать получать миллиардные прибыли. А пока МЫ будем субсидировать их работников налогами на социальное обеспечение и продовольственные талоны», — отвечает @NonMotivated.

«Теперь россияне будут самыми здоровыми», — указывает @SSHAHIR1.

«После того как в Москве больше нет «Макдоналдса», Россия стала зоной без жареного», — пишет @gutizano.

«Все упомянутые компании продают яд, так что для России это выигрыш», — комментирует @Gumza2.

«Понимаете ли вы, что вышеперечисленные продукты в других странах могут быть более здоровыми, чем американская версия, из-за местных законов?» — отвечает @fieryphoenix333.

«Неа. Тот же самый ужас. Много жира, много сахара», — считает @fyoo_chr.

«Бургер Кинг не покинет Россию, но сменит название на Бургер Царь», — шутит@yesnews980.

«Честно говоря, было бы неплохо, если бы мы смогли избавиться от них во всем мире. Ожирение и диабет являются глобальной проблемой общественного здравоохранения», — напоминает @dcgirl49987458.

Ожирение Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР

Напомним, что предположительно McDonald's не будет работать в России примерно три месяца, начиная с понедельника, 14 марта. При этом сотрудники будут получать заработную плату. Как сообщают сами работники, выплаты будут производиться как за 20 часов работы, так же было и в период закрытия фастфудов в пандемию.

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