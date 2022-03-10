Москва, , 17:53 — REGNUM Предпринимательская инициатива в России в условиях санкций должна быть максимально освобождена. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Kremlin.ru

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"Нужно максимально освобождать предпринимательскую инициативу. Нужно снять ограничения по ярмаркам, рынкам, свободный доступ на них частных подворий», — сказал Мантуров.

По его словам, главная задача промышленного блока — «обеспечить работу заводов фабрик с акцентом на ускорение импортозамещения».

В качестве приоритетов Мантуров назвал сферы авиастроения, радиоэлектроники, реабилитационной отрасли и фарминдустрии.