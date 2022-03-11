Чебоксары, , 12:31 — REGNUM Доля зарубежных поставок в структуре продовольственных продуктов в Чувашии составляет 1%, непродовольственных товаров — 60%. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в эфире телеканала «Россия 24», комментируя ситуацию в республике в связи с санкционным давлением.

Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель республики, ссылаясь на данные ФТС, сообщил, что «только 1% продовольственных товаров» поставлен в Чувашию из-за рубежа. Сложнее ситуация на рынке непродовольственных товаров.

«Здесь уже речь идёт о более 60%, среди которых — бытовая техника и другие товары повседневного спроса», — сказал Олег Николаев, отметив, что в настоящее время республиканские власти совместно с федеральными коллегами направили усилия на решение «горящих вопросов» .

В настоящее время идёт работа по поставке комплектующих изделий для промышленных и аграрных предприятий, в том числе планируется завозить их из стран Азии.

Также намечена работа «над стратегическими проектами», в том числе по импортозамещению. Власти делают ставку, в частности, на химическую промышленность — к примеру, по производству перекиси водорода и гипохлорита кальция. По словам Олега Николаева, производство перекиси водорода по новой технологии (антрахинонным методом) позволит заместить свыше 80% импортной продукции, используемой в российской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в связи с санкциями создали оперативный штаб, который будет отвечать за «результативность закупок». Также сформирован штаб во главе с Олегом Николаевым по выработке мер для поддержки устойчивости экономики в условиях санкционного давления.

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Ранее глава Чувашии призвал жителей не поддаваться панике из-за «информационной атаки» на Россию и ориентироваться на официальную информацию, публикуемую органами власти. Он напомнил, что цель «массированных атак» — посеять панику.

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