Москва, , 20:36 — REGNUM Kempinski Hotels продолжает работать в России в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили в московском отеле «Балчуг Кемпински», входящем в эту сеть гостиниц.

Kempinski Grand Hotel Photo-market.bir.ru

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«Пока нет такой информации, пока все хорошо, работаем», — сказал сотрудник отеля.

Также собеседник ИА REGNUM отметил, что заселение клиентов и бронирование номеров продолжается без каких-либо изменений.

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