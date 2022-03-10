Москва, , 17:55 — REGNUM Энергомашиностроительная компания Schneider Electric не планирует покидать Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Schneider Electric в России и странах СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Указанная компания занимается производством оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Йохан Вандерплаетсе отметил, что организация не планирует останавливать свою работу на территории России.

«Мы не планируем уходить. Нет конечно. Мы работаем и всегда работали в России», — уточнил он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ашан» не собирается прекращать работу в России