Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Решение незамедлительно прекратить продажу своих товаров и услуг в России принял американский разработчик программного обеспечения компания Adobe, 5 марта организация сообщила на своем сайте.

Он уходит Roger Schüeber

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Отмечается, что такой шаг связан с соблюдением санкций, введенных США, ЕС и Британией в отношении РФ. Кроме того, компания закрыла доступ к облачным сервисам для средств массовой информации, которые «подконтрольны российскому правительству».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о приостановке продаж своих продуктов и услуг в России объявила американская корпорация Microsoft, занимающаяся разработкой программного обеспечения.

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