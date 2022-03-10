Москва, , 19:21 — REGNUM Западные санкции создают определённые проблемы для российской экономики, но они будут решены, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Говоря о западных санкциях, введённых из-за Украины, президент отметил, что «в такие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров». Руководство страны будет решать все эти проблемы «в спокойном режиме».

Владимир Путин «И постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы бы не могли закрыть, решить, их просто нет».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что уходящим из России компаниям нужно внешнее управление