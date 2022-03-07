Лондон, , 10:41 — REGNUM В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за тысячу кубометров. Это 7 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По информации торговой площадки, в настоящее время стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $2600 за тысячу кубометров.

При этом такой рост цены на голубое топливо в Европе составляет более чем 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в случае, если специальная военная операция России на Украине продлится долго, экономический эффект для Италии будет серьезным и негативным.