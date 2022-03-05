Приштина, , 23:02 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 марта заявил, что до тех пор, пока Сербия не согласилась подписать декларацию о ненападении на Косово, не дистанцировалась от спецоперации России на Украине, а также не присоединилась к санкциям против России, она представляет прямую угрозу региону, его долгосрочному миру и безопасности.

Силы безопасности Косово Nato.int

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе заседания президиума партии Курти «Движение за самоопределение», посвященное 24-й годовщине гибели основателя Армии освобождения Косово Адема Яшари и 54 членов его семьи в результате операции сербских спецслужб, считавших его террористом.

В течение нескольких дней в Косово проводятся памятные мероприятия, посвященные семье Яшари, объединенные под общим названием «Эпопея УЧК». В честь Яшари в Косово назван приштинский аэропорт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово призвали увеличить военные расходы на €100 млн