Москва, , 07:16 — REGNUM Россия стала мировым лидером по количеству введённых против неё санкций. Об этом 7 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на базу данных Castellum.AI.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала спецоперации на Украине Россия стала государством, значительно опережающим по числу наложенных санкционных мер Иран, Сирию и Северную Корею. Начиная с 22 февраля в отношении России было введено 2778 ограничительных мер.

Если учитывать санкции, наложенные на Россию с 2014 года, то, по состоянию на 7 марта против России введено 5532 санкционные меры.

Самое значительное число санкций в отношении России ввели США (1194), на втором месте Канада (908), затем Швейцария (824), Евросоюз (766) и Франция ((760). При этом подавляющее число санкционных мер — персональные, направленные против отдельных граждан России, включая президента страны Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия ввела новые санкционные меры в отношении граждан и Вооружённых сил России.

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