Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Россию и из России. Компания распространила сообщение согласно которому также прекращаются все полёты над территорией Российской Федерации.

Самолет AlexandrVe

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Официальной причиной отмены полётов названо «прекращение страхового покрытия коммерческих полетов». Отмечается, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании отменили все международные авиарейсы за исключением Белоруссии.