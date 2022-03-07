Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, касающихся экспорта нефтепродуктов, обсудили представители США с руководством латиноамериканской Республики, но договорённостей достичь не удалось. Об этом 6 марта сообщает агентство Reuters.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По данным агентства, Венесуэлу посетила американская делегация, которую возглавили старший директор по делам Западного полушария Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Хуан Гонсалес и Джеймс Стори, который считается послом США в Венесуэле. В переговорах с венесуэльской стороны приняли участие президент страны Николас Мадуро и вице-президент Делси Родригес.

Представители США пытались оказать влияние на взаимоотношения Каракаса с Москвой и оценить готовность Венесуэлы «дистанцироваться» от России, учитывая проведение спецоперации на Украине. Также в Белом доме хотели узнать, готова ли Венесуэла осуществлять поставки нефти в США в случае ввода санкционных мер в отношении поставок энергоносителей из России.

При этом американская сторона допускала значительное ослабление санкционных мер против Венесуэлы, включая снятие запрета на переводы средств между банками и продажу нефти через западные компании. Взамен США пытались добиться от властей Венесуэлы осуждения действий России на Украине и проведения свободных выборов президента.

Договорённостей сторонам достичь не удалось, представители США дали согласие на новую встречу с официальными лицами Венесуэлы. Дата встречи на настоящее время не согласована.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом направил высокопоставленную делегацию в Венесуэлу с целью ослабить связи Каракаса с Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: США направили делегацию в Каракас с целью ослабить связи Венесуэлы с РФ