Москва, , 12:17 — REGNUM Ведущаяся в настоящее время против России экономическая война является беспрецедентной. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам Пескова, такой экономической войны в отношении России еще не было, а потому ситуация беспрецедентная и прогнозы делать не стоит.

Также представитель Кремля отметил, что в настоящее время на экономику России оказывается шоковое воздействие, однако она будет стабилизироваться, для чего российским властями предпринимаются все необходимые меры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что основные мировые производители инсулина намерены продолжить свою работу и поставки на российском рынке.