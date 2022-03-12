Вашингтон, 12 марта 2022, 04:19 — REGNUM Американская компания Colgate-Palmolive в связи с событиями на Украине приостанавливает поставки в Россию всех товаров, за исключением «средств повседневного использования для здоровья и гигиены». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании.
Компания также объявила о прекращении капиталовложений и рекламной деятельности на территории России.
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Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность на территории России приостанавливает компания Uniqlo, которая является одним из наиболее крупных в Японии производителей и ретейлеров одежды.
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