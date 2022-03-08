Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Ответные шаги Вашингтона могут последовать в случае, если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции. Об этом 7 марта заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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«Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги», — сказала она.

Также Псаки добавила, что на данный момент, по ее утверждению, Пекин соблюдает режим санкций в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что его страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России.