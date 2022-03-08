Москва, , 12:33 — REGNUM Позицию Северной Кореи, в последнее время ставшую более часто проводить ракетные пуски после полутора лет воздержания от таковых, понимают в Москве. Об этом 8 марта заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

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«КНДР уже делала шаг в правильную сторону, более полутора лет воздерживалась от ракетных пусков и ядерных испытаний и ничего взамен не получила, только односторонние американские санкции и стойкое нежелание обсуждать те документы, в том числе резолюцию по смягчению санкционного режима, которую внесли Россия и Китай», — приводит его слова РИА Новости.

Также Ильичев утвердительно ответил на вопрос о том, понимают ли в Москве позицию Пхеньяна в связи с этим, добавив, что КНДР в ответ на свои благие шаги получает только дальнейшее развитие военного сотрудничества между США и Южной Кореей.

«Американцы от своих планов не отказались», — добавил директор департамента международных организаций МИД РФ, указав, что учения США и Южной Кореи продолжаются, хотя и перешли «в более виртуальную форму».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что в случае, если власти Польши решат передать Украине свои истребители МиГ-29, их поддержит Великобритания.