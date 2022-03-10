Москва, , 11:58 — REGNUM США предлагают европейцам умереть за американские интересы, но место ушедших компаний будет занято. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Несколько слов хочется сказать по поводу ухода с рынка западных компаний с российского рынка. Ясно одно: сегодня европейцам предлагают умереть за американские интересы. То, что делает Евросоюз — это даже не выстрел себе в ногу. Это выстрел в голову», — отметил Миронов.

В последние дни европейские политики много говорят о прекращении поставок энергоресурсов из России, и это можно расценивать, как самое настоящее самоубийство, рассуждает парламентарий.

Сегодня Америка вынуждает Европу отказаться от российской нефти и газа — те послушно идут у них на поводу и могут столкнуться с серьёзными проблемами, указал депутат.

«Американцы на этом ещё и наживутся, как это уже делали последнее столетие. Ну, а рядовые европейцы будут всё это расхлёбывать», — подчеркнул Миронов.

Свято место пусто не бывает, очень многие наши предприниматели уже изучают рынок и планируют занять пустеющие площадки, которые образовались после ухода западных компаний, отметил Миронов.

«Ну, а тот, кто сворачивает бизнес в России, должен понимать, что когда он захочет вернуться, то обнаружит, что место уже занято», — резюмировал Миронов.