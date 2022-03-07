Париж, , 13:17 — REGNUM Глава министерства экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС прорабатывает дополнительные варианты санкций против РФ из-за ситуации на Украине.

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«Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность экономических мер», — сказал министр в эфире телеканала BFM.

Он подчеркнул, что у ЕС еще остается «пространство для маневра».

«Мы работаем нам этим с другими министрами финансов (ЕС). 10−11 марта состоится саммит глав государств под председательством Эммануэля Макрона. Этот саммит также будет поводом рассмотреть варианты», — объявил Ле Мэр.