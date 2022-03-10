10 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:28 — REGNUM Конгресс США принял законопроект о запрете на импорт нефти, угля и газа из России. Кроме запрета на поставки энергоносителей и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор, также предусматривается заморозка участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию в социальных сетях.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Даже цены мгновенно растут, вспомните о 7000+ разрешений, которые американские нефтяные компании держат у себя. Помните, что 3% нашей нефти импортируется из России. Помните, что большая нефть получила рекордную прибыль в прошлом году. Помните — они не ОБЯЗАНЫ так повышать цены. Они взвинчивают цены», — указывает @ChomskyMoose.

«Если нефтяные компании завышают цены, нужно пристыдить их и наказать», — соглашается @wb___maine.

Добыча нефти skeeze

«Пришло время спросить, почему 9000 разрешений на аренду месторождений не используются нашими компаниями? Дело не в России. Это в США компании взвинтили цены на нефть, прикрываясь Россией» — пишет @SDunaway6.

«Я не против запрета на импорт российских энергоносителей. Я несогласен с тем, что другие энергетические компании используют этот запрет как предлог для того, чтобы продолжать получать рекордные прибыли», — негодует @linda72135856.

«Теперь подпишите указ об отмене правил и ограничений, сдерживающих энергетическую промышленность. Вновь откройте месторождения и постройте трубопроводы», — призывает @pconn50.

«К счастью, всего 3% импортируемой нами нефти поступает из России, так что рост цен связан не с этим. Кроме того, в прошлом году нефтяные компании получили прибыль в размере 46 миллиардов долларов. Республиканцы, призывающие перекрыть доступ к российской нефти, будут обвинять Байдена в высоких ценах на бензин», — подчеркивает @DbGinevra.

«Мы с облегчением узнали, что вместо России мы будем поставлять этичную продукцию из… Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирана», — иронизирует @ThunderousAppls.

«Заправьте свои баки сегодня утром. Мы не импортируем много нефти из России, но это не помешает большой нефти поднять цены на топливо», — комментирует @Carolyn81933632.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заправил свою вчера! $5,40 за галлон, но меня это устроило. Я теперь просто езжу меньше», — отвечает @LoriJSh.

«Маловероятно, что ЕС последует нашему примеру», — отмечает @jamesknight2019.

«Вы правы. Италия, к сожалению, зависима на 100%. Поэтому ЕС не может последовать за нами. Но усилия по снижению зависимости предпринимаются и будут предприниматься», — отвечает @sweetsunray.

«Теперь США вернутся к венесуэльской нефти? Бугага. Такого ужаса при Трампе не было, хоть я и не поддерживаю его», — напоминает @Thanos_w_you.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США исключили уран при запрете на импорт энергоносителей из России.

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