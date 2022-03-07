Светлана Рыбина, 7 марта 2022, 14:41 — REGNUM Решение американской компании Adobe прекратить продажу своих товаров и услуг в Российской Федерации, а также закрыть доступ «подконтрольных правительству СМИ» к ряду услуг на фоне ситуации на Украине стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».
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"Да здравствуют торрент-трекеры! Пираты, расчехляйте свои кряки! Пора прийти народу на помощь!» — пишет Алексей Ш.
Многие пользователи иронично отнеслись к данной новости, отмечая, что не так уж и много российских граждан в действительно пользовались лицензионными программами данной компании.
«А что, кто-то у них что-то покупал разве? Я думала, что это бесплатно», — иронизирует Мария Ш.
«Обращаюсь к российским фотографам, дизайнерам и видеомонтажёрам: ребята, кто-то из вас вообще платил за программы Adobe? Те, кто платил, скажите теперь спасибо за официальное разрешение пользоваться такими прогами бесплатно!» — написал Никита В.
«Зачем покупать, если и так качается бесплатно?! На пиратских сайтах всё осталось», — задаётся вопросом Сергей В.
«В России не так уж и много было дураков, которые ежемесячно платили за эти продукты», — отмечает Сергей В.
Некоторые комментаторы отмечают, что желающие дальше пользоваться продуктами компании Adobe уже давно в курсе, что существуют не совсем легальные, но зато бесплатные площадки с данными программами.
«Российские власти боролись-боролись против пиратского контента, а теперь США и Европа по сути говорят торрентам «Да!». Теперь компания Adobe будет представлена исключительно на торрентах», — считает Андрей У.
«В Россию приходит время небывалого пиратства. Теперь крякать софт станут вообще все. Кому от этого хуже будет: российским гражданам или западным компаниям, которые лишились выручки?» — интересуется Павел О.
Часть людей полагает, что западные компании идут на самоубийственный шаг — они уходят с российского рынка, теряя при этом крупную часть своей выручки.
«Вот не могу понять логику коммерческих компаний. «Мы уходим из России» — это понятно. Вот только эффект-то какой? Потеря денег! Думают, что наши парни остановятся бороться с нацистами? Если какая-то западная компания больше не разрешит покупать у себя её продукты? Какой-то абсурд!» — пишет Виталий И.
Ряд пользователей указывает на то, что вскоре, когда события в мире утихнут, все эти западные компании потихоньку потянутся обратно в Россию.
«Ладно, эти капиталюги обычно пугают только. Для них бабки превыше всего. Они не смогут потерять такой рынок сбыта. Скоро вернутся», — предполагает Татьяна Б.
Нашлись и те, кто уверены, что возращение западных компаний на российский рынок может стоить для них больше, нежели сам факт ухода.
«Между тем у продуктов Adobe существует целая куча бесплатных альтернатив.
Напомним, 5 марта на сайте американской компании Adobe была опубликована информация, согласно которой фирма прекращает продажу своих товаров и услуг в Российской Федерации, а также закрывает доступ «подконтрольных правительству СМИ» к ряду услуг на фоне ситуации на Украине.