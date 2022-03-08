Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Инвестировать финансовые средства в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) запретили жителям США. Данная мера входит в пакет ограничительных мер США, объявленных президентом страны Джо Байденом. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что жителям США также будет запрещено участие в финансировании иностранных компаний, которые производят инвестиции в производство энергии в России.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине заявил, что власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России.

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