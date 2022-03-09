Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Санкции в отношении поставок российского урана в рамках запрета импорта энергоносителей из России и новых инвестиций в российский энергетический сектор не будут вводить власти США. Об этом 9 марта сообщило агентство Reuters.

Добыча урана Alberto Otero Garcia

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Уточняется, что около 50% урана, необходимо для нормального функционирования атомных станций на территории США, поступает в страну из России, Казахстана и Узбекистана.

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России и любых инвестиций в российский энергетический сектор. Законопроект предполагает запрет на импорт российской нефти в США. Кроме того, представитель США на торговых переговорах будет добиваться заморозки участия России во Всемирной торговой организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США не просили от союзников в Европе ввести запрет на импорт нефти из России.

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