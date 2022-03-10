Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Американский производитель обуви Crocs приостановит деятельность в России, сообщается 10 марта на сайте компании.

Контрафактная обувь Фото пресс-службы калужской таможни

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Отмечается, что бренд прекратит онлайн-продажи в стране. Вместе с тем все товары, заказанные покупателями до 9 марта, будут доставлены в установленные даты.

Также сообщается, что Crocs осуществит возврат продукции клиентам в сроки, предусмотренные законодательством России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая компания Puma, занимающаяся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, решила прекратить поставки своих товаров в Россию.

Читайте также: Universal Music Group приостановила работу в России