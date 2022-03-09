Хьюстон, США, , 08:29 — REGNUM Турция ожидает дальнейшего роста цен на нефть после введения западными странами санкций в отношении России. Об этом заявил заместитель министра энергетики Турции Альпарслан Байрактар на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

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«Да. Такова простая математика: если предложение сокращается, цены идут вверх», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила показатель 130 долларов за баррель на лондонской бирже ICE.

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