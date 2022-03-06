Оттава, , 05:39 — REGNUM МИД Канады выпустил обращение для своих граждан с призывом уехать из России, пока для этого есть возможность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

В обращении канадских граждан предостерегают от поездок в Россию в связи с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. МИД Канады указывает, что у граждан могут возникнуть проблемы с оплатой товаров и услуг, а также с вылетом из России в связи с введенными антироссийскими санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада пообещала продолжить вводить новые пакеты санкции против России. До этого канадские власти уже ввели три пакета экономических ограничений.