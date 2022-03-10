Токио, 10 марта 2022, 08:53 — REGNUM Японская компания Hitachi временно приостановит деятельность в России, сообщили в компании.
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Решение принято на фоне ситуации на Украине. Будут остановлены поставки и другая деятельность. Исключением станет силовое оборудование и поставки систем, которые считаются необходимыми для жизни людей.
Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Epson, являющаяся производителем копировального оборудования, приняла решение о приостановке своего сотрудничества с Россией и Белоруссией.