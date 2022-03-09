Вашингтон, , 04:19 — REGNUM В использовании США в своих целях в вопросе импорта энергоносителей из России обвинил Европу экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Об этом сказано в распространённом 8 марта заявлении американского экс-лидера.

Трамп Gage Skidmore

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Трамп уточнил, что получил информацию об отказе большинства стран Европы последовать примеру США и бойкотировать поставки российской нефти и газа. Это вызвало возмущение и критику стран Европы со стороны Трампа.

«Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за Байденом в борьбе с Россией», — заявил Трамп.

Напомним, президент США Джозеф Байден объявил о запрете на импорт нефти и газа из России на фоне российской спецоперации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США не просили своих союзников в Европе ввести запрет на импорт нефти из России.

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